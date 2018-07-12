Страшна ДТП у Києві: зіткнулися 2 авто і мотоцикл, рух ускладнено

У Києві на Березняках сталося зіткнення 2 автомобілів і мотоцикла.
У Києві на Березняках зіткнулися два автомобілі і мотоцикл. За попередньою інформацією постраждалих немає, повідомляє dtp.kiev.ua у Telegram.
– Біля ринку зіткнулися 2 машини і мотоцикл. Попередньо, без постраждалих. Очікують патрульну поліцію. Вже утворився затор в бік моста Патона, – йдеться у повідомленні.
На фотографіях можна побачити, що частини мотоцикла і авто розкидані по дорозі.
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До слова, в Рахівському районі Закарпатської області відбулася смертельна ДТП за участю ВАЗ-21099.
Фото: dtp.kiev.ua
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