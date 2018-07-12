В Одесі чоловік обстріляв підлітків на скейтах – є поранені

Вночі в Одесі невідомий із травматичної зброї обстріляв юнаків, які каталася на скейтах поблизу пам’ятника Воронцову. Двоє осіб зазнали тілесних ушкоджень, один із них неповнолітній.

Про це повідомив у Facebook радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

– Сьогодні вночі, хлопці з самооборони, на розі Дерибасівської та Преображенської стали свідками, як невстановлена особа з хуліганських мотивів здійснила декілька пострілів із пристрою по відстрілу травматичного боєприпасу в групу молоді, що каталася на скейтах поблизу пам’ятника Воронцову.

Двоє з цих юнаків отримали тілесні ушкодження, один із них виявився неповнолітнім, – написав він.