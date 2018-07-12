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В Одесі чоловік обстріляв підлітків на скейтах – є поранені

Вночі в Одесі невідомий із травматичної зброї обстріляв юнаків, які каталася на скейтах поблизу пам’ятника Воронцову. Двоє осіб зазнали тілесних ушкоджень, один із них неповнолітній.

Пістолет

Про це повідомив у Facebook радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

– Сьогодні вночі, хлопці з самооборони, на розі Дерибасівської та Преображенської стали свідками, як невстановлена особа з хуліганських мотивів здійснила декілька пострілів із пристрою по відстрілу травматичного боєприпасу в групу молоді, що каталася на скейтах поблизу пам’ятника Воронцову.

Двоє з цих юнаків отримали тілесні ушкодження, один із них виявився неповнолітнім, – написав він.

Правопорушника затримали та передали правоохоронцям.

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Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, та питання про затримання правопорушника у порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до інших можливих правопорушень.

Ми також писали про стрілянину в центрі Одеси. Причиною конфлікту став закритий в’їзд у двір будинку.

Фото: Dreamstime

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