PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Вкусив за голову - у Миколаєві вуличний собака напав на дитину/

Вкусив за голову – у Миколаєві вуличний собака напав на дитину

У Миколаєві 4-річна дитина намагалася погладити собаку, але той напав на неї і вкусив за голову.

Злий пес

Про це йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Того дня дідусь та дядько на мить відволіклися, оскільки у машини спустило колесо. Тоді до дитини й підійшов великий вуличний собака.

– Дитина протягнула руку, щоб його погладити і собака на неї накинувся. Він відкрив пащу і захопив голову хлопчика, – розповіла тітка дитини Юлія Чепурко.

Крик хлопчика відлякав собаку і той майже одразу відпустив дитину. Тварину відігнали, а хлопчика повезли до лікарні.

Читайте: Під Києвом “любителька” собак перетворила життя сусідів на пекло

Хоча рани були не глибокими, від шоку дитина досі оговтується. Собаку ж відловили і помістили під карантин.

До слова, у Рівненській області на дитячому майданчику дворовий пес напав на 7-річну дівчинку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Авто влетіло в дерево
На Закарпатті авто влетіло в дерево – загинуло немовля
Собака Оскар
Усі плакали. Собака заспівав на America’s Got Talent і пройшов у наступний етап
Швидка допомога
Трагедія у Києві: з вікна випала 7-річна дівчинка
самая уродливая собака
У США помер найпотворніший собака у світі
Бульдог
Екіпаж літака врятував собаку пасажирки, що вмирала, порушивши правила
У Харкові директору центру соцслужб загрожує 5 років через смерть дитини
Мати хотіла продати сина
Хотіла придбати будинок. На Херсонщині жінка намагалася продати сина
Відірвало кисть. На Донбасі підліток намагався розібрати боєприпас
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка