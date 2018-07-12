Вкусив за голову – у Миколаєві вуличний собака напав на дитину

У Миколаєві 4-річна дитина намагалася погладити собаку, але той напав на неї і вкусив за голову.

Про це йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Того дня дідусь та дядько на мить відволіклися, оскільки у машини спустило колесо. Тоді до дитини й підійшов великий вуличний собака.

– Дитина протягнула руку, щоб його погладити і собака на неї накинувся. Він відкрив пащу і захопив голову хлопчика, – розповіла тітка дитини Юлія Чепурко.

Крик хлопчика відлякав собаку і той майже одразу відпустив дитину. Тварину відігнали, а хлопчика повезли до лікарні.

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Хоча рани були не глибокими, від шоку дитина досі оговтується. Собаку ж відловили і помістили під карантин.

До слова, у Рівненській області на дитячому майданчику дворовий пес напав на 7-річну дівчинку.