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Вибух на території Гідрометцентру в Одесі

В Одесі сьогодні на території Гідрометцентру Чорного та Азовського морів стався вибух.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, в результаті вибуху обрушилася одноповерхова господарська будівля.

За попередніми даними, вибухнули балони з воднем для заправки зондів, постраждалих немає.

Читайте: В Одесі чоловік обстріляв підлітків на скейтах – є поранені

На місці НП працюють рятувальники і поліція. Причина та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Рівному невідомі кинули гранату у двір приватного будинку.

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