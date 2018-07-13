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Мітинг під Радою: авто збило євробляхера

Біля Верховної Ради автомобіль збив учасника акції протесту євробляхерів. Постраждалому надають медичну допомогу.

Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці, коли його зачепив Nissan Micra, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що потерпілий отримав відкритий перелом. Йому надавали допомогу співробітники Національної гвардії.

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Мітинг під Радою: авто збило євробляхера / 4 фотографии

Це сталося, коли учасники акції протесту вже згортали прапори і залишали площу Конституції, а авто звільняли вулицю Грушевського.

Читайте: Жодних репресій: Гройсман заступився за євробляхерів

Нагадаємо, Верховна Рада все-таки підтримала у першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення авто на єврономерах.

Фото: Українська правда

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