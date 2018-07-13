На Прикарпатті іноземець взяв жінку в заручники та погрожував вбити

На Івано-Франківщині затримали 33-річного громадянина Туреччини, який взяв у заручники свою колишню співмешканку та погрожував вбити її.
Інцидент стався у села Вікно Городенківського району, повідомляє Нацполіція.
Близько 2-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення від мешканки села про те, що вона чує крики сусідки.
Поліцейські встановили, що до сусідки заявниці приїхав її колишній співмешканець – 33-річний громадянин Туреччини.
За попередньою інформацією, чоловік проживав на території країни незаконно.
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На місце виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції. З’ясувалося, що іноземець утримує жінку та погрожує їй вбивством.
Поліцейські ввели в дію спецоперацію Заручник із залученням спецпідрозділу КОРД, звільнили жінку та затримали зловмисника.
Відкрито кримінальне провадження, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування.
Раніше в Київській області двоє чоловіків зґвалтували та пограбували іноземну туристку, яка подорожувала автостопом по Україні.
Фото, відео: Нацполіція