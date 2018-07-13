На Івано-Франківщині затримали 33-річного громадянина Туреччини, який взяв у заручники свою колишню співмешканку та погрожував вбити її.

Інцидент стався у села Вікно Городенківського району, повідомляє Нацполіція.

Близько 2-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення від мешканки села про те, що вона чує крики сусідки.

Поліцейські встановили, що до сусідки заявниці приїхав її колишній співмешканець – 33-річний громадянин Туреччини.

За попередньою інформацією, чоловік проживав на території країни незаконно.



На Прикарпатті іноземець взяв жінку в заручники та погрожував вбити / 2 фотографии

Читайте: Вибух на хімзаводі у Китаї: багато загиблих і поранених

На місце виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції. З’ясувалося, що іноземець утримує жінку та погрожує їй вбивством.

Поліцейські ввели в дію спецоперацію Заручник із залученням спецпідрозділу КОРД, звільнили жінку та затримали зловмисника.

Відкрито кримінальне провадження, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування.