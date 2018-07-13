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На Сумщині 70-річна бабуся на Chevrolet насмерть збила дитину

У центрі міста Буринь Сумської області 70-річна жінка за кермом автомобіля Chevrolet наїхала на 4-річного хлопчика. Дитина померла в лікарні.

ДТП

13 липня о 12-й годині на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в центрі міста Буринь під колеса автомобіля потрапила дитина, повідомляє Нацполіція.

Коли поліцейські прибули на місце події, хлопчика в непритомному стані вже забрала швидка допомога.

– Водієм автомобіля Chevrolet виявилася 70-річна жінка.

Попередньо було з’ясовано, що вона не впоралась із керуванням і допустила наїзд на припаркований автомобіль Fiat, а також на 4-річного хлопчика, який з бабусею в цей час ішов узбіччям дороги.

Не приходячи до свідомості, дитина померла в лікарні, – зазначається у повідомленні.

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Автомобіль Chevrolet помістили на спецмайданчик поліції для проведення необхідних слідчих дій.

Відкрито кримінальне провадження.

Тим часом біля Верховної Ради автомобіль збив учасника акції протесту євробляхерів.

Фото: З відкритих джерел

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