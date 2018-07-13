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Польського дипломата побили у російському літаку

Днями у літаку, який виконував рейс Іркутськ-Москва, побили польського дипломата, який повертався зі службового відрядження.

Прапор Польщі

Про це повідомив прес-секретар МЗС Польщі Артур Ломпарт, передає Do Rzeczy.

Чоловіка, який напав на польського дипломата, вже затримали.

За словами свідків, ймовірно, він є психічно неврівноваженою людиною.

Побитий дипломат після медичних оглядів повернувся до Польщі.

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Йому надали допомогу як з боку польського консульства в Москві, так і штабу МЗС.

Ломпарт наголосив, що посольство Польщі в Москві звернеться до російської влади з вимогою з’ясування обставин події та притягнення винного до відповідальності.

До слова, у Києві 9 травня напали на російського дипломата – керівника Росспівробітництва Костянтина Воробйова.

Фото: pixabay.com

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