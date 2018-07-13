У кафе Львова отруїлися 9 людей. Їх госпіталізовано

У Львові з ознаками гострого отруєння госпіталізували 9 відвідувачів кафе.

Про це повідомляє Гаряча лінія міста Львова у Facebook.

– НС: Харчове отруєння в кафе Томаш кебаб за адресою: вул. Куліша, 10, госпіталізовано 9 чоловік (7 з них – у Львівську обласну інфекційну лікарню, двоє – в Пустомитівську районну центральну лікарню), – йдеться у повідомленні.

Інші подробиці не повідомляються.

Водночас львів’яни у коментарях під постом пишуть, що це не перший випадок отруєння у цьому кафе.

– Нас теж там отруїли. У середу, 10 липня, купували там кебаб, – написала львів’янка.

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Днями у місті Яремче Івано-Франківської області п’ятьох дітей госпіталізували з отруєнням. Усі вони проживали та харчувались у готелі Водоспад.

Фото: Dreamstime