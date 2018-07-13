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Вибух біля міжнародного аеропорту в Єгипті: постраждали 12 осіб

Ввечері 12 липня поряд з міжнародним аеропортом Каїра (Єгипет) стався вибух, після якого почалася пожежа. Постраждали 12 осіб.

взрыв в каире

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на очевидців.

За інформацією ЗМІ, вибух і пожежа сталися на складі палива аеропорту.

Пізніше з’явилася інформація, що пожежа сталася на нафтохімічному заводі біля аеропорту Каїра.

Єгипетська влада направила 21 пожежну машину для боротьби з вогнем, також на місце події вирушили машини швидкої допомоги для перевезення постраждалих і загиблих до лікарень.

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Офіційне джерело в органах безпеки повідомило, що вибух не вплинув на повітряний рух в аеропорту Каїра.

Також він заперечує інформацію про те, що вибух стався на території аеропорту.

Інше джерело в силових структурах сказало, що два послідовних вибухи сталися на нафтохімічному заводі за Каїрським аеропортом, а не на території аеропорту. Він також запевнив, що на графік рейсів це не вплинуло.

Раніше в Каїрі від потужного вибуху біля коптського Кафедрального собору загинули 20 людей, ще 35 людей отримали поранення.

Фото, відео: Al ArabiyaFacebook.

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