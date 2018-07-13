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Вибух на хімзаводі у Китаї: багато загиблих і поранених

У провінції Сичуань (Китай) в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 осіб та ще 12 отримали поранення.

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Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався на хімічному заводі Yibin Hengda Technology, який виробляє хімікати для харчової і фармацевтичної промисловості.

Агентство Сіньхуа повідомляє про те, що всі поранені перебувають у стабільному стані.

Читайте: Вибух на нафтопереробному заводі у США: десятки постраждалих

Поліція почала розслідування. Причина вибуху поки невідома.

Вікна сусідніх будинків були зруйновані в результаті вибуху на заводі.

Нагадаємо, вчора на нафтохімічному заводі біля аеропорту Каїра стався вибух. Постраждали 12 осіб.

Фото: China Plus News/Twitter.

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