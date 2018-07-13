Вибух на хімзаводі у Китаї: багато загиблих і поранених

У провінції Сичуань (Китай) в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 осіб та ще 12 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Вибух стався на хімічному заводі Yibin Hengda Technology, який виробляє хімікати для харчової і фармацевтичної промисловості.
Агентство Сіньхуа повідомляє про те, що всі поранені перебувають у стабільному стані.
Читайте: Вибух на нафтопереробному заводі у США: десятки постраждалих
Поліція почала розслідування. Причина вибуху поки невідома.
Вікна сусідніх будинків були зруйновані в результаті вибуху на заводі.
Нагадаємо, вчора на нафтохімічному заводі біля аеропорту Каїра стався вибух. Постраждали 12 осіб.
Фото: China Plus News/Twitter.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+