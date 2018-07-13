12 липня у Дніпрі по вулиці Курсантська, 1 Д, на території ЗАТ Спецсплав стався вибух електричної печі, загинули дві людини.

Про це повідомили в ДСНС.

– 12 липня в 16.49 р. в Дніпро по вул. Курсантська, 1 Д, на території ЗАТ Спецсплав в одноповерховому приміщенні ангарного типу в електричній печі при плавленні спецметалла стався вибух, в результаті чого загинули 2 людини, – йдеться в повідомленні.

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Вже на місці події з’ясовано, що у цеху під час технологічного процесу в електричній печі по плавленню спеціальних металів стався вибух небезпечної суміші без послідуючого горіння внаслідок чого зруйнована цегляна піч та металевий бункер над нею.

На місці події від ДСНС залучалося 16 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.











Вибух на підприємстві у Дніпрі: загинули 2 людини / 6 фотографий

Нагадаємо, вчора на нафтохімічному заводі біля аеропорту Каїра стався вибух. Постраждали 12 осіб.

Фото, відео: dsns.gov.ua.