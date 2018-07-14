На Хмельниччині соцпрацівниця споювала пенсіонерку, щоб заволодіти її землею

У Хмельницькій області 66-річна жінка потрапила в лікарню у важкому стані через дії соціального працівника.

Про це повідомляє прес-служба регіональної поліції.

Син потерпілої, який перебував за кордоном, заявляє, що представник соціальної служби навмисно споювала пенсіонерку алкоголем, щоб довести її до безпорадного стану і заволодіти земельною ділянкою і будинком.

Поліція встановила, що одна із земельних ділянок постраждалої дійсно оформлена на соціального працівника.

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На даний момент бабуся у важкому стані перебуває в лікарні.

Працівники поліції на підставі заяви сина жінки відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

До речі, в Харкові директору центру соцслужб загрожує 5 років через смерть дитини.

Фото: komi.ru.