13 липня о 22.37 в місті Перечин (Закарпаття) на вулиці Жовтневій голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір на Jeep Cherokee іноземної реєстрації збив двох жінок. Одна з них загинула.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції Закарпатської області.

На місце трагедії прибуло керівництво Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Постраждалих мешканок міста Перечин у віці 71 і 56 років швидка доставила в реанімацію районної лікарні.

Молода жінка померла від отриманих травм. За життя другої борються лікарі.

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Згідно висновку Закарпатського обласного наркологічного диспансеру, водій позашляховика перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Розслідує справу спеціалізований відділ слідчого управління ГУНП області. Призначено низку відповідних технічних експертиз з метою встановлення всіх обставин дтп.

Водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції.













П’яний голова Перечинської РДА за кермом Jeep на єврономерах на смерть збив жінку / 7 фотографий

Оновлено 13.46: Поліцейські зупиняли Олефіра за кілька хвилин до того, як він скоїв смертельну аварію в Перечині, але відпустили через високу посаду.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає 112 Україна.

– Де-то буквально за 20 хвилин до цього ДТП він зробив ще одне, зіткнувся з дев’яткою. Викликали поліцію, вона подивилася і, напевно, подивилася, що великий начальник і не відреагувала. Національна поліція в Закарпатській області зараз розбирається чому. І буквально через 20 хвилин він заїхав у Перечин і наїхав, тому що був уже п’яний, на двох жінок. Одна померла, інша – в дуже тяжкому стані, її районної лікарні перевезли в обласну лікарню, підняли всіх найкращих фахівців, – заявив Москаль.

Нагадаємо, вчора у Києві мотоцикліст на смерть збив жінку, яка йшла з могили дитини.

Фото: mukachevo.net.