Помер український турист, якого побив росіянин на відпочинку у Туреччині

У лікарні Туреччині помер 57-річний український турист із Запоріжжя, який тиждень перебував у комі після того, як його побив турист з Росії на курорті в Анталії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У запорізькому туристичному агентстві Ліга-Тур-Сервіс розповіли, що житель Запоріжжя помер у суботу близько 10.00.

Інформацію про це турагентство отримало від родичів потерпілого.

У суботу вдень в Запорізькому аеропорту готувалися прийняти літак санавіації з Анталії з постраждалим українським туристом, однак за кілька годин до прильоту літака рейс несподівано скасували.

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Нагадаємо інцидент стався 7 липня. У турагенстві заявили, що росіянин увійшов на територію готелю, де відпочивали українські туристи з сусіднього готелю. За їх словами, українець під час прибуття в медичний заклад перебував у стані алкогольного сп’яніння, що позбавляє його права на страхові компенсації.

Фото: kp.by.