У Харкові легковик збив на тротуарі візок з дитиною, малюк помер

У Харкові в результаті ДТП померла 5-місячна дитина, візок з якою збив на тротуарі водій легкового автомобіля, який не впорався з керуванням.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області, аварія сталася на проспекті Гагаріна близько 18.00 в суботу.

– Попередньо встановлено, що 28-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. У результаті чого зачепив візок, в якій знаходився малюк. Від удару дитину викинуло з коляски… 20-річна мати хлопчика в результаті аварії не постраждала. Через хвилювання дівчина втратила свідомість, – йдеться в повідомленні.

У відділі комунікацій уточнили, що дитина в дуже важкому стані і мати були госпіталізовані в міську лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Пізніше стало відомо, що дитина померла.

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Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про затримання водія автомобіля, який скоїв наїзд на пішоходів.

Нагадаємо, на Закарпатті бетонний стовп впав на візок з півторарічною дитиною.