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У Києві “Людина-павук” грабував пункти видачі кредитів

Поліція Києва затримала чоловіка, який у масці Людини-павука вчиняв розбійні напади на кредитні установи.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Підозрюваний встиг пограбувати три пункти видачі кредитів. Зловмисник у масці заходив до приміщення, погрожував працівнику ножем, після чого забирав із каси гроші та тікав.

Як зізнався сам затриманий, він заздалегідь купував маски Чоловіка-павука та ножі, плануючи позбутися цих речових доказів відразу після розбою. Обирав невеликі пункти видачі швидких кредитів у місцях дорожніх розв’язок, де можна швидко зникнути серед натовпу та втекти.

– Вчиняти злочини по одному-два у місяць він почав з березня цього року. За приблизними підрахунками, чоловік заволодів сумою близько 65 тисяч гривень. За один раз забирав із установ від 1500 до 25000 гривень, – зазначив Михайло Ніконов.

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Наразі йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) ККУ. За вчинене нападнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Для правопорушника обрана міра запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нагадаємо, на залізничному вокзалі у Києві 27-річний чоловік двічі за годину став жертвою грабіжників.

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