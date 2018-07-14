У Києві мотоцикліст на смерть збив жінку, яка йшла з могили дитини

На вулиці Газопровідній біля Берковецького кладовища у Києві мотоцикліст на смерть збив жінку, яка переходила дорогу в невстановленому для цього місці.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
– З бокового входу у Берковецьке кладовище на вулиці Газопровідній виходила жінка з чоловіком. Нещодавно на цьому кладовищі жінка поховала дитину і ходила принести квіти до могили, – йдеться в повідомленні.
Назад вирішили йти не по пішохідному переходу, а в 100 метрах від нього, де їх збив мотоцикліст, який їхав з пасажиркою на Kawasaki.
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Від потужного удару жінка-пішохід загинула на місці, а троє учасників аварії доставлені в лікарню.
На місці працювало кілька екіпажів швидкої допомоги, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 11 липня на вулиці Саперно-Слобідській у Києві сталася ДТП за участю Hyundai Accent. Машина на смерть збила жінку-пішохода.
Фото: Київ Оперативний.