У Німеччині екстрено сів літак Ryanair. 33 пасажири госпіталізовані

13 липня о 23.30 літак авіакомпанії Ryanair здійснив екстрену посадку через падіння тиску в салоні в аеропорту німецького Франкфурта-Хан.

Про це передає Deutsche Welle.

33 пасажири літака доставили в місцеві лікарні через головний біль та біль у вухах.

Рейс здійснював переліт з Дубліна в хорватське місто Задар.

– Виникли технічні проблеми і тиск у салоні впав, тому пілот вирішив посадити літак в Хані – повідомили в місцевій поліції.

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Всього на борту лайнера знаходилися 189 осіб.

На даний момент Ryanair готує для пасажирів інший літак, який повинен вилетіти в Хорватію.

Раніше у Гавані в аеропорту імені Хосе Марті через кілька хвилин після зльоту розбився пасажирський літак Boeing 737. На борту було більше 100 пасажирів, точна кількість жертв невідома, проте трьом вдалося вижити.

Фото: Miomir Todorovic/Facebook.