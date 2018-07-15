Гроза знеструмила шахту на Донбасі – під землею 90 гірників

Негода знеструмила Тошківку в Луганській області. Через це під землею заблоковано 90 шахтарів.

Про це повідомляє у Facebook ТОВ Луганське енергетичне об’єднання.

– 14 липня о 18.48 через грозу сталося аварійне знеструмлення шахти в населеному пункті Тошківка. Попередньо відомо, що під землею опинилися майже 90 шахтарів, – йдеться у повідомленні.

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Для їх порятунку мобілізовано всі сили підприємства:

– У Лисичанському РЕМ вже організовані бригади для відновлення електропостачання на шахту Тошківська.

Повідомляється також, що о 18.46 в результаті аварійних відключень без електроенергії залишилося 2,3 тис. споживачів у Сєвєродонецьку.

До слова, синоптики попереджали про спеку та зливи у вихідні на сході та півдні України.

Фото: dreamstime.com