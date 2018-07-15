На кордоні з Польщею прикордонники знайшли імітатори слідів лося

У Держприкордонслужбі кажуть, що контрабандисти все частіше вдаються до хитрощів, аби незаконно перемістити сигарети через кордон України.
– Неординарний винахід правопорушників, які мали намір поза пунктами пропуску перетнути кордон із товаром, виявили учора співробітники Держприкордонслужби, – повідомляє ДПСУ.
Зокрема, неподалік кордону з Польщею співробітник відділу Новогрузьке Луцького прикордонного загону знайшов замаскований у траві поліетиленовий пакет, а у ньому – імітатори слідів лося.
У Держприкордонслужбі вважають, що, ймовірно, винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону і таким чином ввести в оману прикордонників.
Тепер вони шукають власника імітатори слідів тварини.
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Раніше ми розповідали, які товари найчастіше незаконно ввозять та вивозять з України.
Фото: pixabay.com
Відео: ДПСУ