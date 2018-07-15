PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На кордоні з Польщею прикордонники знайшли імітатори слідів лося/

На кордоні з Польщею прикордонники знайшли імітатори слідів лося

У Держприкордонслужбі кажуть, що контрабандисти все частіше вдаються до хитрощів, аби незаконно перемістити сигарети через кордон України.

Лось

– Неординарний винахід правопорушників, які мали намір поза пунктами пропуску перетнути кордон із товаром, виявили учора співробітники Держприкордонслужби, – повідомляє ДПСУ.

Зокрема, неподалік кордону з Польщею співробітник відділу Новогрузьке Луцького прикордонного загону знайшов замаскований у траві поліетиленовий пакет, а у ньому – імітатори слідів лося.

У Держприкордонслужбі вважають, що, ймовірно, винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону і таким чином ввести в оману прикордонників.

Тепер вони шукають власника імітатори слідів тварини.

Дивіться:  Контрабанда не пройде! На пересувні блокпости в зоні ООС вийшли кулеметники

Раніше ми розповідали, які товари найчастіше незаконно ввозять та вивозять з України.

Фото: pixabay.com

Відео: ДПСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Прикордонники
На Україну чекає наплив мігрантів – Держприкордонслужба
Не можу цього терпіти! Гройсман пригрозив контрабандистам армією
Віктор Бондар Відродження
Відродження пропонує підвищити штрафи за незаконне перевезення товарів
контрабанда
Контрабанда в Україні: схеми, товари і хто за цим стоїть
Russia Today
Британську журналістку Russia Today не пустили в Україну
контрабандні товари в Україні
Контрабанда: які товари найчастіше постачають в Україну нелегально
Голова Нацполіції Сергій Князєв
Методи боротьби з контрабандою: роль поліції
Даніель Білак
Боротьба з контрабандою на митниці: як вона вплине на українського виробника
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка