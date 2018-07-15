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У Києві зійшов з колії трамвай – рух заблоковано

На перехресті вулиць Григоренка і Ахматової у Києві сьогодні вранці зійшов з колії трамвай.

У Києві зійшов з рейок трамвай

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– Перехрестя Григоренка і Ахматової. “Втомився” ще один трамвайчик, – йдеться у підписі до фото.

Рух трамваїв на цій ділянці заблоковано.

Читайте: У Києві зійшов з колії швидкісний трамвай

До слова, у березні у столиці також зійшов з рейок трамвай, він врізався у припаркований поруч Lexus.

ФотоКиев Оперативный

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