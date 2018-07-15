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У нічному клубі Коблевого побили і пограбували нацгвардійця – ЗМІ

У курортному Коблевому, що на Миколаєвщині, у ніч на неділю, 15 липня, в одному з нічних клубів виник конфлікт, внаслідок якого побили і пограбували співробітника Національної гвардії.

У Коблево побили нацгвардійця

Про це повідомляє місцеве видання Новини-N з посиланням на свідків події.

За їх словами, близько 4.00 ранку під час вечірки між групою відвідувачів клубу зав’язалася бійка.

У цьому закладі знаходився також 24-річний співробітник Нацгравдіі, який проводив відпустку в Коблевому.

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Свідки розповіли, що чоловік просто танцював і ніяк не втручався в конфлікт, але агресивно налаштована група відпочиваючих налетіла на нього і почала бити.

В результаті бійки військовослужбовець отримав легкі тілесні ушкодження, на ньому порвали одяг і вкрали золотий ланцюжок.

На місці події працює поліція.

До слова, у червні в Черкасах сталася п’яна бійка зі стріляниною, в якій брав участь співробітник поліції.

Фото: novosti-n.org

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