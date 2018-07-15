PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У центрі Києва зіткнулися 4 авто, є постраждалі/

У центрі Києва зіткнулися 4 авто, є постраждалі

У Києві на бульварі Шевченка, перехрестя з вулицею Володимирською, сталася масштабна ДТП.

ДТП у Києві

На перетині бульвару Шевченка з вулицею Володимирською зіткнулися чотири автомобілі, повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, причиною аварії є спроба одного з водіїв зробити поворот наліво.

У результаті ДТП є постраждалі, але інші подробиці невідомі.

Читайте: У Києві фура збила пішохода, що перебігав Кільцеву

image image image
У центрі Києва зіткнулися 4 авто, є постраждалі / 3 фотографии

До слова, днями у Києві водій Hyundai Accent на смерть збила жінку-пішохода.

Фото: dtp.kiev.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У Києві зійшов з рейок трамвай
У Києві зійшов з колії трамвай – рух заблоковано
дтп
П’яний голова Перечинської РДА за кермом Jeep на єврономерах на смерть збив жінку
дтп в киеве
У Києві мотоцикліст на смерть збив жінку, яка йшла з могили дитини
ДТП
На Сумщині 70-річна бабуся на Chevrolet насмерть збила дитину
Мітинг під Радою: авто збило євробляхера
ДТП з нардепами в урядовому кварталі, постраждала людина
Авто влетіло в дерево
На Закарпатті авто влетіло в дерево – загинуло немовля
ДТП у Києві
Раптово кинулася під колеса. У Києві Hyundai на смерть збив жінку
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка