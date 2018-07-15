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У Закарпатській області згорів дитячий садок ромів

Сьогодні ночі у ромському поселенні в селі Велика Добронь Закарпатської області сталася пожежа у приміщенні дитячого садка.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Пожежа була настільки сильною, що вогонь перекинувся на сусідній будинок. Причина виникнення пожежі поки невідома.

Роми припускають умисний підпал з урахуванням останніх подій навколо ромських поселень в Україні.

За даними рятувальників, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Читайте: Напади на ромів в Україні – заява Ради Європи

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У Закарпатській області згорів дитячий садок ромів / 4 фотографии

Нагадаємо, координатору С14 оголосили підозру через погром табори ромів.

Фото: Mukachevo.net.

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