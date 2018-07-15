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Вибух на базі відпочинку на Донеччині, є постраждалі

На базі відпочинку у Лиманському районі Донецької області о 3.00 ночі стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє людей.

Вибух

– Внаслідок вибуху невідомого предмету постраждали двоє жителів Краматорська. На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки, – повідомляє обласна поліція.

Серед постраждалих – 38-річний чоловік та його 35-річна співмешканка. Обох госпіталізували.

Поліцейські встановлюють, що саме вибухнуло і обставини травмування людей.

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У травні на базі відпочинку в селищі Затока (Одеська область) теж стався вибух. Тоді постраждав 27-річний чоловік.

Фотоpixabay.com

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