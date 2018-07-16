Вранці на напрямку КПВВ Майорськ з боку тимчасово неконтрольованої території України почався обстріл прикордонного наряду ООС.

Про це повідомляє прес-служба ВЗГ.

– Сьогодні, в дорожньому коридорі Горлівка-Бахмут о 6 годині ранку, коли розпочав свою роботу контрольний пункт в’їзду/виїзду Майорськ, з тимчасово окупованої території України був обстріляний прикордонний наряд зі складу Об’єднаних сил, що рухався на бронеавтомобілі Кугуар до блокпосту першого оборонного рубежу Майорське. В результаті обстрілу, одна з куль калібром 7,62 мм влучила в лобове скло бронемашини прикордонників, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що цивільних осіб в зоні поразки не було, оскільки робота на КПВВ в той час лише почалася.

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Біля КПВВ Майорськ обстріляний Кугуар прикордонників / 3 фотографии

У результаті обстрілу персонал Держприкордонслужби України не постраждав.

Разом з тим, як повідомив на своїй сторінці в Facebook помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, всього за час російської агресії проти України броньовані Кугуари врятували життя вже не менше 15 прикордонників.

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