Другий за три дні: на Сумщині розбився легкомоторний літак

У Сумській області зазнав аварії легкомоторний літак Х-32 Бекас. Внаслідок падіння літака загинув пілот.
– 15 липня поблизу села Заруддя Роменського району під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь відбулося падіння легкомоторного літака Х-32 Бекас, в результаті чого загинув пілот, – повідомляє прес-служба ДСНС України.
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Поки причина падіння літака встановлюється.
Раніше Факти ICTV писали, що в Індії робився пасажирський літак Beechcraft C 90 в густонаселеному індійському мегаполісі Мумбаї. Внаслідок катастрофи загинули п’ятеро людей.
Фото: ГУ НП в Сумській області.
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