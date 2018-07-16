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Другий за три дні: на Сумщині розбився легкомоторний літак

У Сумській області зазнав аварії легкомоторний літак Х-32 Бекас. Внаслідок падіння літака загинув пілот.

– 15 липня поблизу села Заруддя Роменського району під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь відбулося падіння легкомоторного літака Х-32 Бекас, в результаті чого загинув пілот, – повідомляє прес-служба ДСНС України.

Читайте:  Авіакатастрофа в ПАР: літак луснув навпіл, десятки постраждалих

Поки причина падіння літака встановлюється.

Раніше Факти ICTV писали, що в Індії робився пасажирський літак Beechcraft C 90 в густонаселеному індійському мегаполісі Мумбаї. Внаслідок катастрофи загинули п’ятеро людей.

Фото: ГУ НП в Сумській області. 

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