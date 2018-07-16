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Головою об батарею: під Києвом хлопець випадково убив майбутнього тестя

На Київщині хлопець убив майбутнього тестя, коли втрутився у сварку своєї дівчини з батьком.

На Київщині у Переяслав-Хмельницькому хлопець наніс смертельний удар своєму майбутньому тестю.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що хлопець так відреагував на сварку своєї дівчини з батьком. Молодик штовхнув 47-річного чоловіка і той впав, вдарившись головою об залізну батарею. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.

Правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

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Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під Києвом охоронець зарізав нареченого на його ж весіллі.

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