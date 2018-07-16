В одному з сіл Івано-Франківської області 32-річна матір тримала на ланцюгу свою 12-річну дочку та 11-річного сина. Дітей прив’язували до батареї та завдавали фізичних страждань.

До Городенківського відділення поліції звернулась 67-річна жінка, яка повідомила про зникнення з дому двох онуків – 12-ти та 11-ти років, повідомляє Нацполіція.

Поліцейські розпочали пошуки дітей і вже за кілька годин знайшли їх у райцентрі, поблизу Будинку культури в закинутому приміщенні дерев’яної веранди.

– 32-річна матір часто конфліктувала з дітьми та незаконно позбавляла волі свою 12-річну дочку та молодшого на рік сина. Способом, небезпечним для життя та здоров’я, шляхом кріплення їх металевим ланцюгом до нерухомих предметів, а саме до батареї у спальні та крану у ванній кімнаті житлового будинку. При цьому матір тривалий час завдавала дітям фізичних страждань. Під час останнього такого конфлікту жінка припнула дітей металевим ланцюгом, а сама пішла з дому. Хлопчик зміг зняти окови та допоміг сестрі. Відтак діти зібрали речі та втекли із дому, – йдеться у повідомленні.











На Івано-Франківщині діти втекли від матері, яка тримала їх на ланцюгу / 6 фотографий

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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Матері загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той же строк. Діти зараз перебувають у бабусі.

До слова, на Сумщині 28-річний батько до смерті побив свою 4-річну доньку за відмову вечеряти.

Фото: Нацполіція