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П’яна ДТП за участю голови РДА Олефіра: померла друга постраждала

У лікарні померла друга постраждала в ДТП на Закарпатті за участі голови Перечинської РДА Віктора Олефіра.

дтп на закарпатье

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міський голова Перечина Іван Погоріляк.

– На жаль, померла й друга жінка, яка була травмована у ДТП за участю голови Перечинської РДА. Немає слів, які б хоч якось могли втішити близьких і рідних жертв цієї дорожньо-транспортної пригоди, – написав він.

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Нагадаємо, 13 липня в 22.37 у місті Перечин на вулиці Жовтневій голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір на Jeep Cherokee іноземної реєстрації збив двох жінок. Одна з них загинула.

За 20 хвилин до цього ДТП Олефір здійснив ще одне, зіткнувся з дев’яткою. Приїхала поліція відпустила чиновника.

Фото: mukachevo.net.

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