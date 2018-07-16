Померла, бо відмовилась їсти: на Сумщині батько до смерті побив 4-річну доньку

На Сумщині 28-річний батько побив свою 4-річну доньку за те, що вона відмовилась вечеряти. Коли дівчинці стало зле, її поклали в ліжко, а через деякий час дитина померла.

– Подія сталася в одному з сіл Білопільського району. Поліцейські побачили на дивані малолітню дівчинку без ознак життя. Увагу правоохоронців привернули синці на її обличчі, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Сумській області.

На запитання правоохоронців, чоловік пояснив, що дитині увечері стало зле і він поклав її спати. Коли ж через деякий час підійшов до ліжка – побачив доньку вже мертвою.

У нас виникли певні підозри щодо щирості у своїх показах як матері так і батька померлої. Поліцейські почали задавати питання як одній так і іншому, і за годину вони зізнались. Розповіли, що незадовго до смерті дитину побили. Били, бо дівчинка відмовилась їсти картоплю із хлібом. Це дуже розлютило батька, і він декілька разів вдарив її по голові, спочатку пластиковою пляшкою з водою, а потім і рукою. Мати також доклала свою руку до виховання. А далі, дитину дійсно поклали спати, і пішли у справах, – розповідає начальник Білопільського відділу поліції Андрій Анісімов.

Експерти, які оглядали дівчинку, кажуть: померла, бо захлинулась блювотними масами. Вірогідно за все їй було зле, а поруч не було нікого, хто б вчасно надав допомогу.

По даному факту в поліції розпочали кримінальне провадження за ст.121 ч.1 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці). За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Фото: Dreamstime.