Пожежа у київському хостелі: 6 постраждалих

15 липня у Києві загорівся хостел, в результаті чого постраждали 6 людей.

15 липня о 19.38 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про виникнення пожежі у 2-поверховій адміністративній будівлі на вул. Кибальчича, 11-В.

Після прибуття на місце події пожежних-рятувальників стало відомо, що горить приміщення на 2-му поверсі будівлі, що використовувалось як хостел. О 20.08 пожежу на площі 100 кв. м. локалізовано, о 20.17 – ліквідовано, повідомляють київські рятувальники.

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Під час пожежі постраждало 6 осіб. Одна потерпіла від госпіталізації відмовилась, решта були направлені до опікового центру клінічної лікарні.

Причини та обставини виникнення пожежі встановить слідство.

Нагадаємо, у червні в двох районах столиці згоріли кіоски.