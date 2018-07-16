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Станції Гідропарк і Лівобережна “замінували”

Станція київського метро Лівобережна закрита для відвідувачів у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування. Станцію Гідропарк вже перевірили.

8:40: Станцію Лівобережна перевіряють після анонімного дзвінка про мінування.

Оновлено: За годину станція пройшла перевірку. Вибухонебезпечних речовин не виявлено. Гідропарк відкрито для пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Наразі проводиться перевірка станції Гідропарк.

Нагадаємо, як у червні у Києві “замінували” 4 станції метро.

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