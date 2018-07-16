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Цукерки із сюрпризом – у Києві продавали солодощі з хробаками

В одному зі столичних супермаркетів покупці виявили в цукерках черв’яків.

Про це повідомляє Telegramm-канал H **** y Kiev.

На відео видно, що як розмотують цукерки з щойно відкритої упаковки.

Читайте: Как защитить свои права в супермаркете – 7 правил потребителю

Коли розламують солодощі, видно, як всередині них повзають черв’яки. А на деяких цукерках живність повзає навіть по ним.

Раніше Факти ICTV писали, що

Відео: Gryshko/H **** y Kiev.

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