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У Дніпрі чоловік зґвалтував та пограбував неповнолітню

У Дніпрі 17-річна дівчина звернулася за допомогою до правоохоронців, після того, як її зґвалтував і пограбував 35-річний чоловік.

– Дівчинка познайомилася з цим чоловіком близько 23.00 на одній із зупинок громадського транспорту. Він сказав, що вже довго чекає таксі, і запропонував провести її додому. Не відчувши небезпеку, дівчинка погодилася і пішла разом з незнайомцем. Знайшовши безлюдне місце, чоловік зґвалтував дівчинку і відняв у неї телефон, ланцюжок та інші цінні речі. Після цього злочинець зник, – розповів командир батальйону патрульної поліції Микола Гурцкая, передає Інформатор.

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Після чого дівчина знайшла перехожих, які дали їй зателефонувати в поліцію. Правоохоронці почали оглядали пустельні вулиці, двори, опитували всіх можливих очевидців.

Прикмети розшукуваного чоловіка поліцейські передали і таксистам. Підозрюваний дійсно сів у таксі і попрямував у бік залізничного вокзалу. Таксист передав інформацію правоохоронцям і ті негайно прибули на місце.

Чоловік, підозрюваний у згвалтуванні 17-річної дівчини, виявився 35-річним жителем Луганська, який збирався покинути Дніпро цієї ночі.

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У Дніпрі чоловік зґвалтував та пограбував неповнолітню / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області двоє чоловіків зґвалтували і пограбували 24-річну іноземну туристку, яка подорожувала автостопом по Україні.

Відео та фото: Інформатор/Андрій Шушпан

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