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У Харкові патрульні на 15 авто влаштували погоню за п’яним водієм

15 липня в Харкові 15 машин патрульної поліції влаштували погоню за п’яним водієм, який наїхав на поліцейського і намагався втекти.

дтп в харькове

Про це повідомив харків’янин Роман Старченко у своєму Facebook.

– І знову Харків! І знову ДТП! І знову п’яний за кермом! Щойно в центрі міста на проспекті Науки водій скоїв наїзд на поліцейського і намагався втекти, в гонитві брало участь близько 15 пріусів!- повідомив він.

За його словами, на окружній дорозі біля ресторану Берлога порушника намагалися заблокувати фурою, водій Mazda при спробі об’їхати загородження скоїв ДТП.

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– У багажнику виявили ще один комплект номерів. За словами поліцейських, даний екземпляр за останні півроку не раз притягувався по 130 статті (водіння в нетверезому стані – Ред.)! Цього разу він знову був з ознаками глибокого сп’яніння! – додав Старченко.

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У Харкові патрульні на 15 авто влаштували погоню за п’яним водієм / 5 фотографий

Нагадаємо, 13 липня в 22.37 у місті Перечин на вулиці Жовтневій голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір на Jeep Cherokee іноземної реєстрації збив двох жінок. Одна з них загинула.

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