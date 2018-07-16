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У Києві викрили клініку, яка торгувала дітьми

Правоохоронці викрили у Києві клініку, яка вивозила дітей за кордон.

Дитина

У Києві викрили репродуктивну клініку, в якій сурогатні матері народжували дітей, яких згодом вивозили за кордон, повідомляє прес-служба Нацполіції.

41-річний іноземець протягом 2011–2018 років на базі створеної ним клініки у сфері репродуктивної медицини надавав послуги з проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства.

– На основі підроблених документів, зокрема – довідки про генетичну спорідненість, у клініці іноземних громадян записували батьками новонароджених громадян України. На підставі цих документів порушники отримували свідоцтва про народження дітей, а згодом – і дозвіл на переміщення новонароджених через державний кордон України як іноземців-нерезидентів України. Відтак учасники оборудки вчиняли одну із форм торгівлі людьми – незаконну угоду, об’єктом якої є малолітні діти, – йдеться у повідомленні.

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Також поліцейські встановили осіб, які здійснювали вербування сурогатних матерів, вели облік, конвертацію і легалізацію коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також виплату “зарплати”.

Правоохоронці встановили та склали список з кількох сотень сурогатних матерів.

За виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 та ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) КК України.

Для розслідування цих правопорушень правоохоронці співпрацюватимуть з іноземними колегами.

До слова, на Сумщині 28-річний батько побив свою 4-річну доньку за те, що вона відмовилась вечеряти.

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