У ПАР на шахті сталася пожежа, загинули люди

Вночі в ПАР сталася пожежа на мідній шахті компанії Palabora. У результаті інциденту п’ять гірників загинули.
Займання сталося на одному з підземних стрічкових конвеєрів, повідомляє Reuters..
Інцидент розслідують менеджери шахти і представники влади.
Як зазначає агентство, у ПАР є проблеми з безпекою на шахтах. Так, на початку травня у результаті сейсмічного поштовху на золотодобувній шахті загинули семеро гірників.
Також вказується, що ПАР не є великим виробником міді, і більшість смертельних інцидентів відбуваються на золотих і платинових шахтах.
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Нагадаємо, як у Львівській області стався обвал на шахті.
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