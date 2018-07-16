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У ПАР на шахті сталася пожежа, загинули люди

Вночі в ПАР сталася пожежа на мідній шахті компанії Palabora. У результаті інциденту п’ять гірників загинули.

Займання сталося на одному з підземних стрічкових конвеєрів, повідомляє Reuters..

Інцидент розслідують менеджери шахти і представники влади.

Як зазначає агентство, у ПАР є проблеми з безпекою на шахтах. Так, на початку травня у результаті сейсмічного поштовху на золотодобувній шахті загинули семеро гірників.

Також вказується, що ПАР не є великим виробником міді, і більшість смертельних інцидентів відбуваються на золотих і платинових шахтах.

Читайте: Гроза знеструмила шахту на Донбасі – заблокованих 90 гірників підняли на поверхню

Нагадаємо, як у Львівській області стався обвал на шахті.

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