Вистрілив у рот: на Донбасі військовий покінчив життя самогубством

На території військової частини у Констянтинівці Донецької області 21-річний військовослужбовець ООС наклав на себе руки.

Про це розповів перший заступник начальника Костянтинівського відділення поліції Артем Кузнєцов, передає місцевий сайт Знамя Індустрії.

Самогубство сталося на території військової частини, де служив боєць ООС. До такого відчайдушного кроку хлопця, як повідомили у поліції, підштовхнули проблеми в сім’ї.

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Собі в рот з автомата Калашникова хлопець вистрілив після телефонної розмови з членами родини. Зараз всі деталі події розслідує військова прокуратура.

Нагадаємо, українського режисера Леоніда Кантера виявили застреленим в одному з сіл Бахмацького району на Чернігівщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.

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