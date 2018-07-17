На Донеччині у селі Соснове Лиманського району у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Яструбок отруїлося 60 дітей.

– У понеділок, 16 липня, після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. На теперішній час госпіталізовано 33 дитини до медичних закладів Слов’янська, Краматорська та Лиману з симптомами гострого кишкового отруєння. Прийнято рішення про госпіталізацію всіх дітей, які відчули недомагання. Вік госпіталізованих від 9 до 16 років, – зазначили у прокуратурі Донецької області.

Всього у таборі на оздоровленні перебуває 134 дитини.

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На даний час вживаються всі необхідні заходи для встановлення причин масового отруєння дітей та притягнення винних у цьому осіб до відповідальності. Відібрано зразки їжі, якою годували дітей.

За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.







Масове отруєння у таборі на Донеччині: 60 дітей у лікарні / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у харчоблоці табору Славутич Київської області, де 2 липня отруїлися 12 дітей, знайшли бактерії групи кишкової палички і патогенний стафілокок.

Фото: прокуратура Донецької області, Dreamstime.