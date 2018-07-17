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На Донбасі загинув український військовий

З початку доби у результаті обстрілів на Донбасі загинув один український військовий.

ООС

Сьогодні на Донбасі у результаті обстрілів бойовиків загинув один український військовий, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

– З півночі в районі проведення операції об’єднаних сил із відсічі і стримування збройної агресії Росії на Донбасі зафіксовано два прицільних ворожих обстріли. Окупанти застосували гранатомети і стрілецьке озброєння по нашим захисникам в н.п. Золоте і Гнутове. Близько 08.00 у результаті бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження, – йдеться у повідомленні.

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До слова, за минулу добу бойовики 19 разів стріляли по позиціях ЗСУ на Донбасі, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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