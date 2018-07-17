PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Гаваях вулканічні "бомби" поранили 23 особи/

На Гаваях вулканічні “бомби” поранили 23 особи

Під час виверження вулкана Кілауеа стався вибух лави в океані, який пошкодив екскурсійний човен. В результаті цього постраждали 23 особи.

Гаряча вулканічна лава пробила дах човна і завдала поранення більш ніж 20 особам, повідомляє Reuters.

Читайте: Стовп попелу 2 км! На Балі прокинувся вулкан Агунга

Нагадаємо, через новий сплеск активності вулкана Кілауеа на Гавайських островах 3 тисячі осіб покинули свої будинки.

До слова, подивіться, як виглядає виверження вулкана на Гаваях з космосу.

Фото: Mario Tama/Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Пройти крізь вітрину. Як отримати компенсацію за травму у торговому центрі
Померла, бо відмовилась їсти: на Сумщині батько до смерті побив 4-річну доньку
Другий за три дні: на Сумщині розбився легкомоторний літак
У ПАР на шахті сталася пожежа, загинули люди
Станції Гідропарк і Лівобережна “замінували”
У Закарпатській області згорів дитячий садок ромів
Мітинг під Радою: авто збило євробляхера
Акула напала на відому Instagram-модель прямо на зйомках
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка