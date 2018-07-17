На Гаваях вулканічні “бомби” поранили 23 особи

Під час виверження вулкана Кілауеа стався вибух лави в океані, який пошкодив екскурсійний човен. В результаті цього постраждали 23 особи.

Гаряча вулканічна лава пробила дах човна і завдала поранення більш ніж 20 особам, повідомляє Reuters.

Kilauea Volcano in Hawaii Sent a Lava Bomb That Hit The Kalapana Cultural Tours Boat, Injuring 23 People on Board.#LavaBomb#Kilaueapic.twitter.com/96KE58eYmH — ~Marietta️ (@MariettaPosts) 16 июля 2018 г.

Читайте: Стовп попелу 2 км! На Балі прокинувся вулкан Агунга

Нагадаємо, через новий сплеск активності вулкана Кілауеа на Гавайських островах 3 тисячі осіб покинули свої будинки.

До слова, подивіться, як виглядає виверження вулкана на Гаваях з космосу.

Фото: Mario Tama/Getty Images