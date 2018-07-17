На Тернопільщині мати побила 2-річного сина через плач – він у реанімації

У Тернопільській області мати сильно побила свою дитину за плач.

У селі Криволуки (Тернопільська область) 37-річна мати жорстоко побила 2-річну дитину за те, що вона плакала, повідомляє прес-служба ГУНП у Тернопільській області.

Дитину доставили в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні у вкрай важкому стані з зовнішньою гідроцефалією (водянка головного мозку) та синцями по всьому тілу.

Жінка розповіла, що кілька днів тому побила сина за плач. Вона двічі вдарила хлопчика рукою, після чого він впав на підлогу.

За словами батька, дружина тримала на руках молодшу дитину і била кулаками 2-річного сина. Через кілька днів хлопчик втратив свідомість.

Читайте: Поки батько спав: в Одесі підліток на евроблясі протаранив Tesla



Наразі поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень дитиною.

До слова, на Сумщині 28-річний батько побив свою 4-річну доньку за те, що вона відмовилася вечеряти.