Планував 9 років! У США пенсіонер інсценував своє вбивство

У США поліція близько трьох місяців розслідувала вбивство 71-річного місцевого жителя. Виявилося, що американець замаскував суїцид під вбивство, використавши пістолет, прив’язаний до метеокулею з гелієм.

Так, детективи вивчили історію браузера і запити у Google Maps пенсіонера, а також опитали його родичів, пише The Washington Post.

25 січня 2018 року поліцейські виявили тіло пенсіонера недалеко від його будинку. Камери відеоспостереження зафіксували, як Алан Джей Абрамсон з чимось в лівій руці виходить з хвіртки о 5.37 ранку, а через приблизно 30 хвилин пролунав постріл.

Біля тіла не знайшли зброї, слідів боротьби, або відбитків чужого взуття. Гаманець лежав у кишені, однак на руці не було годинника і було порожньо у тримачі для купюр.

Американець лежав на спині з витягнутим вказівним пальцем на лівій руці. На розтині з тіла пенсіонера витягли кулю, яка пройшла через легені у серце.

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Весь лютий 2018 року поліція продовжувала пошуки вбивці: вона сповістила сусідів Абрамсона і оголосила винагороду у 3 тисячі доларів за упіймання злочинця.

На початку березня дружина допомогла поліцейським розблокувати смартфон чоловіка. В електронній пошті Алана виявили замовлення, зроблене напередодні Різдва, – метеорологічна куля за 55 доларів. Після цього детективи вивчили історію браузера, через що почали сумніватися в початковій версії про вбивство.

Поліція опублікувала історію браузера чоловіка, яка пов’язана з самогубством:

7 липня 2009 року: “як накласти на себе руки”, “самогубства”;

10 квітня 2012 року: “страхування життя у разі самогубства”;

17 березня 2016 року: “способи самогубства, які не виявлять”;

лютий 2017 року: “при пострілі у серце смерть настає миттєво?”, “як вбити себе без зброї”;

лютий 2017 року: ролики на YouTube про зброю і правильну стрільбу;

серпень 2017 року: “скільки кубічних футів гелію потрібно, щоб підняти один фунт?”;

січень 2018 року: “постачальники гелію поруч”;

січень 2018 року: “час світанку і сутінків”.

Історія Google Maps підтвердила, що американець відвідував промисловий магазин за два дні до самогубства – за запитом поліцейських їм видали копію квитанції на гелевий бак.

Останнім аргументом на користь самогубства стала перевірка часу, який необхідний, щоб дійти від хвіртки до місця злочину.

Матеріали справи опублікували тільки 15 липня з дозволу родичів.

До речі, аналогічний спосіб приховати самогубство показали в одній із серій серіалу C.S.I.: Місце злочину, що вийшла у 2003 році.

Трюк намагався повторити житель Нью-Мексико у 2008 році, але куля заплуталася у кактуси і постріл пройшла повз.

Нагадаємо, режисер Леонід Кантер записав самогубство на відео.

Фото: Dreamstime