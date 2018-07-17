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Поки батько спав: в Одесі підліток на євроблясі протаранив Tesla

В Одесі 14-річний хлопчик, поки батько спав, взяв у нього автомобіль BMW на іноземній реєстрації.

На Люстдорфській дорозі в Одесі сталася ДТП за участю BMW на іноземній реєстрації і Tesla.

При цьому, як повідомляє Odessa.online, за кермом машини на єврономерах знаходився 14-річний підліток.

У результаті ДТП одна з жінок, які були у Tesla, отримала травми.

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При цьому підліток після зіткнення намагався втекти, проте був спійманий очевидцями.

Як повідомлялося, під Одесою хлопчик викрав каток і розчавив легковий автомобіль.

Фото: Odessa.online

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