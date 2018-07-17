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Пострілом у спину – на Донбасі вбили бойовика, який намагався здатися ЗСУ

На Донбасі бойовик хотів здатися українським військовим, але його вбили колишні “товариші по службі”.

На Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовик мав намір здатися ЗСУ, але його вбили пострілом у спину колишні “товариші по службі”, повідомляє прес-центр штабу ООС.

– Сьогодні вночі на Маріупольському напрямку бойовик російських окупаційних військ зі складу 9-го ОШПМП (окремого штурмового механізованого полку морської піхоти) намагався перетнути лінію розмежування і перейти на підконтрольну Україні територію, – йдеться у повідомленні.

У російського найманця були фінансові проблеми зі своїми “товаришами по службі”.

– Розлючені “кредитори” пострілом у спину цинічно вбили свого колишнього товариша по службі. За допомогою військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти зі складу Об’єднаних сил тіло було доставлено в морг однієї з лікарень Маріуполя, – додають у прес-центрі.

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До слова, з початку доби у результаті обстрілів на Донбасі загинув один український військовий.

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