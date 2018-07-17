Стрілянина біля Ботсаду в Києві – четверо постраждалих

Вночі на вулиці Тимірязєвській у Києві стався конфлікт зі стріляниною. Постраждали чотири людини.

Інцидент стався 16 липня близько 23.50 біля Ботанічного саду на вулиці Тимірязєвській, 1, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією патрульних, компанія людей під’їхала на джипі до магазину за покупками.

Відвідувачів обурило те, що не працював термінал. Через це почався скандал із продавчинею.

Місцеві заступилися за касира і зауваження переросло у конфлікт між двома компаніями.

Почалася бійка, під час якої пролунало кілька пострілів. Після цього потенційні покупці зникли на автомобілі в невідомому напрямку.

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Побитих молодих людей госпіталізували в лікарню. Їхньому життю нічого не загрожує, вогнепальних поранень ніхто не отримав.

Автомобіль знайшли неподалік, але в ньому вже нікого не було.

На місці працювали медики, патрульна поліція і слідчо-оперативна група. З’ясовуються подробиці події.

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Фото: Максим Торпан/Інформатор