У Чорноморську чоловік побив жінку в маршрутці на очах у пасажирів

У Чорноморську (Одеська область) чоловік побив жінку в маршрутці, але ні водій, ні пасажири не втрутилися.

Відео опубліковано користувачем у Facebook.

На відео видно, як напівоголений чоловік, ймовірно, в стані алкогольного сп’яніння, б’є жінку. При цьому ні водій, ні інші пасажири не втрутилися в конфлікт, обмежившись лише словесними попередженнями.

Поліцейські з’ясували, що інцидент стався п’ять днів тому. Особу потерпілої встановили. Її опитали, вона відмовилася звертатися із заявою в поліцію.

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Крім того, правоохоронці опитали водія і пасажирів маршрутки, які стали свідками цієї події, і встановили особу дебошира.

Проводяться заходи щодо з’ясування його місця перебування і притягнення до відповідальності.

Раніше Факти ICTV розповіли, що робити, якщо Ви побачили, як на вулиці когось б’ють або намагаються обікрасти.

Фото: golos.ua.