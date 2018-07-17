У Терновському районі Кривого Рогу стався вибух у багатоповерховому будинку. Травмовано трьох осіб, вони в лікарні.
Вибух на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по вул. Чарівна стався близько 21.30, повідомляє ДСНС.
Внаслідок вибуху травмовано 3 особи, з них 1 дитина, яких госпіталізовано до лікарні.
Зруйновано міжкімнатні перегородки двох квартир і пошкоджено перегородки п’яти квартир. Пошкоджено елементи несучих конструкцій 8-го поверху.
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Органами місцевої влади відселено 4 мешканців будинку. Причина вибуху встановлюється.
На місці події працювало 20 рятувальників і 4 машини.
У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці / 3 фотографии
Ми також писали про вибух на базі відпочинку в Донецькій області, внаслідок якого постраждали двоє людей.
Фото, відео: 0564
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